Житель Коммунар ломился в квартиры петербуржцев с пистолетом

Задержанный не смог объяснить, для чего поднял на ноги жильцов высотки. Ранее хулиган уже неоднократно привлекался за различные преступления.
В Колпино задержан житель города Коммунар Гатчинского района. Мужчина с пневматическом пистолете ломился в двери жильцов высотки на проспекте Ленина. Более того, хулиган еще и несколько раз выстрелил в парадной.
Прибывшие на место ЧП правоохранители задержали дебошира и отвезли в отдел. Там выяснилось, что хулиган ранее уже привлекался к ответственности за различные преступления.
На мужчину завели уголовное дело, передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
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02.03.2024 45