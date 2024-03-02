Житель Коммунар ломился в квартиры петербуржцев с пистолетом

Задержанный не смог объяснить, для чего поднял на ноги жильцов высотки. Ранее хулиган уже неоднократно привлекался за различные преступления.

В Колпино задержан житель города Коммунар Гатчинского района. Мужчина с пневматическом пистолете ломился в двери жильцов высотки на проспекте Ленина. Более того, хулиган еще и несколько раз выстрелил в парадной.

Прибывшие на место ЧП правоохранители задержали дебошира и отвезли в отдел. Там выяснилось, что хулиган ранее уже привлекался к ответственности за различные преступления.

На мужчину завели уголовное дело, передает МВД по Петербургу и Ленобласти.