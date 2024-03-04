35-летняя женщина бесследно пропала в Петербурге

Анастасия Чекулаева ушла из дома в конце февраля и с тех пор о судьбе женщины ничего неизвестно.

Как передает поисковый отряд «ЛизаАлерт», Анастасия пропала еще 28 февраля. Женщина ушла из дома в Петербурге и исчезла. На связь с близкими пропавшая не выходит.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении женщины, просьба сообщать по контактам, указанным ниже, или в полицию.