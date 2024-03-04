В работе Telegram снова фиксируются сбои

Чаще всего пользователи жалуются на работу мессенджера в Москве и Санкт-Петербурге.
Вечером, 4 марта, в работе Telegram зафиксированы сбои. Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.
Пользователи жалуются в основном на медленно загружающиеся фото и видео, а также долгую отправку сообщений.
Это уже второй крупный сбой в мессенджере за последнюю неделю. В прошлый раз проблемы в работе Telegram были вызваны проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзором.
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01.03.2024 231