В работе Telegram снова фиксируются сбои

Автор: Анастасия Щербакова
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Чаще всего пользователи жалуются на работу мессенджера в Москве и Санкт-Петербурге.

Вечером, 4 марта, в работе Telegram зафиксированы сбои. Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи жалуются в основном на медленно загружающиеся фото и видео, а также долгую отправку сообщений.

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Фото: downdetector.su/ скрин

Это уже второй крупный сбой в мессенджере за последнюю неделю. В прошлый раз  проблемы в работе Telegram были вызваны проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзором.

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01.03.2024 231
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