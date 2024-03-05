На стройке в Новоселье погиб рабочий

В Ломоносовском районе Ленобласти на стройплощадке многоквартирного жилого дома в Новоселье погиб рабочий.

Предварительно, 28-летний мужчина во время возведения объекта упал с третьего этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства случившегося выясняются.