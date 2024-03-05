Украина готова продолжить транзит российского газа в Европу, но с одним условием

«Оператор ГТС Украины» может «обеспечить безопасность при поставках», только если Европа откажется от газа из РФ после 2027 года.

Глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа заявил, что Украина продолжит транзит российского газа в Европу. Однако после 2027 года страны ЕС должны отказаться от «голубого топлива» из РФ.

Мы говорим, что если наши партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут вынуждены обращаться к России еще и в следующем году, то это будет их решение <…> Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнеров. Будем смотреть, как они будут выстраивать свой рынок в следующие годы, — цитирует Липпу «Коммерсантъ».