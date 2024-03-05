Во Всеволожском районе 19-летний водитель «Мерседеса» без прав устроил погоню с ДПС

Молодой человек проигнорировал требование инспекторов остановиться и попытался скрыться.
Погоня за лихачом началась в деревне Новосаратовка Всеволожского района, а закончилась уже в поселке Свердлова. Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, заехав во дворы, нарушитель прикинулся, что сдается. Когда к автомобилю подходил инспектор, водитель нажал на газ, попытавшись снова скрыться, и задел сотрудника ДПС.
Однако далеко молодому человеку уехать не удалось — машина врезалась в ограждение.
Установлено, что за рулем «Мерседеса» находился 19-летний молодой человек без водительских прав. Сотрудник полиции обратился в медицинское учреждение, ему была оказана помощь, после чего он продолжил несение службы в удовлетворительном состоянии, — передает ведомство.
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