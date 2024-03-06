Банки будут чаще отказывать россиянам в кредитах и ипотеках

Количество отказов по кредитным заявкам может увеличиться на 20-30 % из-за изменений системы оценки рисков заемщиков, включающей прогноз вероятности банкротства.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгению Лазареву.

«На наш взгляд, с учетом ежегодного прироста количества заявлений о банкротстве как в судебном, так и в упрощенном порядке вполне вероятно снижение количества одобрений кредитных заявок на 20-30 процентов», – сказала Евгения Лазарева

Есть вероятность, что показатель будет выше из-за ужесточения маркропруденциальной политики.

В Госдуме ранее спрогнозировали увеличение отказов россиянам в ипотеке. Это связано с новыми мерами Центробанка РФ. Даже если заемщик с высокой кредитной нагрузкой имеет первоначальный взнос, банки будут вынуждены увеличить резервирование.