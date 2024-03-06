Жительница Сланцев убила подругу ножом

Две жительницы Сланцев 5 марта распивали спиртное, поссорились, одна из них несколько раз ударила подругу ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Осознав случившееся, 38-летняя женщина вызвала полицию и скорую помощь. Однако медики лишь констатировали гибель 58-летней женщины.
Убийцу задержали. Известно, что она судима за четыре кражи, грабеж, уклонение от административного надзора и причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
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09.12.2023 2070