Житель Светогорска получил пенсию и сразу ее лишился  

В полицию Выборгского района 5 марта обратился 72-летний житель Светогорска. Он получил пенсию и решил положить ее на счет через банкомат, но не дождался завершения операции и пошел в магазин за продуктами.

Уже расплачиваясь на кассе, мужчина понял, что деньги на карту так и не поступили. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

В тот же день полицейские задержали 40-летнего безработного жителя Бокситогорска. Заведено уголовное дело о краже. Подозреваемый судим за кражу, приобретение и хранение наркотиков.