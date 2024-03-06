Житель Светогорска получил пенсию и сразу ее лишился  

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Выборгского района 5 марта обратился 72-летний житель Светогорска. Он получил пенсию и решил положить ее на счет через банкомат, но не дождался завершения операции и пошел в магазин за продуктами.

Уже расплачиваясь на кассе, мужчина понял, что деньги на карту так и не поступили. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

В тот же день полицейские задержали 40-летнего безработного жителя Бокситогорска. Заведено уголовное дело о краже. Подозреваемый судим за кражу, приобретение и хранение наркотиков.

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21.05.2023 1068
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