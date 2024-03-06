Перминов: Россия и Казахстан сохранят тесные связи, несмотря на давление недружественных стран

Приезд нового премьер-министра Казахстана в нашу страну почти сразу после назначения свидетельствует «о высокой значимости отношений с Россией для южного соседа», заявил сенатор от Ленобласти.
Сенатор Сергей Перминов высоко оценил жест премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, который после назначения почти сразу отправился в Россию.
Первый визит нового президента или премьер-министра той или иной страны за рубеж традиционно привлекает большое внимание, поскольку отражает приоритеты государства. В этом контексте приезд главы казахстанского правительства свидетельствует о высокой значимости отношений с Россией для южного соседа. Подобного взгляда на взаимодействие с республикой придерживаются и в нашей стране, — рассказал Перминов в беседе с Online47.
Сенатор уверен, что сотрудничество между Россией и Казахстаном продолжит укрепляться, несмотря на попытки недружественных стран этому помешать.
Товарооборот между Россией и Казахстаном в прошлом году ставил более 2,5 трлн рублей, превысив рекордные показатели 2022 года. Крупные проекты реализуются нашими государствами в энергетике, промышленности, нефтехимии и других сферах. Несмотря на давление недружественных стран, стороны сохраняют высокий темп сотрудничества, благодаря постоянному диалогу разрешают возникающие вопросы, — добавил Перминов.
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