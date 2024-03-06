Соответствующее поручение правительству уже дал Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин анонсировал разработку новой федеральной программы расселения аварийного жилья. Работать над этим будет правительство страны, заявил глава государства 6 марта.
При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья, аварийного фонда. Важно не снижать такую динамику. Правительству уже поручено подготовить новую федеральную программу на этот счет. И уверен, что коллеги в субъектах Федерации активно будут подключаться к этой работе или продолжать эту работу там, где она уже идет достаточно интенсивно, — цитирует президента ТАСС.
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