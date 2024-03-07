Новый уровень: вор разрезал дверь, чтобы обокрасть квартиру во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 6 марта обратилась 29-летняя жительница поселка Дубровка. Неизвестный разрезал нижнюю часть двери на балконе и проник в ее квартиру на улице Школьной.
Добычей злоумышленника стали перфоратор Tesla, шуруповерт Bosch, аппарат для спайки полипропиленовых труб и варочную газовую панель на две конфорки.
Полиция по факту случившегося проводит проверку, обстоятельства выясняются.
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