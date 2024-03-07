Новый уровень: вор разрезал дверь, чтобы обокрасть квартиру во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Всеволожского района 6 марта обратилась 29-летняя жительница поселка Дубровка. Неизвестный разрезал нижнюю часть двери на балконе и проник в ее квартиру на улице Школьной.

Добычей злоумышленника стали перфоратор Tesla, шуруповерт Bosch, аппарат для спайки полипропиленовых труб и варочную газовую панель на две конфорки.

Полиция по факту случившегося проводит проверку, обстоятельства выясняются.

Вам будет интересно
Новый уровень: вор разрезал дверь, чтобы обокрасть квартиру во Всеволожском районе Всеволожский район
Стакан воды за 170 тысяч рублей: в Гатчине пенсионерка пустила в дом незнакомку-воровку
В полицию Гатчинского района 16 июня обратилась 84-летняя жительница Гатчины. Она встретила на улице возле дома неизвестную женщину, с которой...
17.06.2023 1592
Автор