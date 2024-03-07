Во всех вузах России будет введен курс «История религий России»

Автор: Анастасия Щербакова
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Программу учебного курса уже утвердило Минобрнауки России.

Со следующего года во всех вузах России начнут преподавать курсы «Истории религий России». Сейчас его апробация уже проходит в 28 высших учебных заведениях. Программу уже утвердило Минобрнауки России.

«Эту программу правильно назвать типовой, для того чтобы в соответствии с законодательством и практикой каждый вуз мог реализовать ее по-своему, добиваясь общих результатов. Мы исходим из того, что курс будет читаться во втором семестре этого учебного года. И по итогам в него могут быть внесены корректировки», — заявил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
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