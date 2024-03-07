Во всех вузах России будет введен курс «История религий России»

Программу учебного курса уже утвердило Минобрнауки России.

Со следующего года во всех вузах России начнут преподавать курсы «Истории религий России». Сейчас его апробация уже проходит в 28 высших учебных заведениях. Программу уже утвердило Минобрнауки России.

«Эту программу правильно назвать типовой, для того чтобы в соответствии с законодательством и практикой каждый вуз мог реализовать ее по-своему, добиваясь общих результатов. Мы исходим из того, что курс будет читаться во втором семестре этого учебного года. И по итогам в него могут быть внесены корректировки», — заявил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.