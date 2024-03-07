Россияне обрушили работу сайта «Лэтуаля» перед 8 марта

Онлайн-магазин компании по продаже косметики и парфюмерии не выдержал огромного ажиотажа в предпраздничный день.
Россияне за день до Международного женского дня ринусь закупаться подарками близким. Как итог — сайт и приложение «Лэтуаля» не выдержали и перестали работать.
Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу через несколько минут, — всплывает сообщение при попытке посетить онлайн-магазин.
В компании уже работают над восстановлением доступа.
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06.03.2024 166