Россияне обрушили работу сайта «Лэтуаля» перед 8 марта

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Онлайн-магазин компании по продаже косметики и парфюмерии не выдержал огромного ажиотажа в предпраздничный день.

Россияне за день до Международного женского дня ринусь закупаться подарками близким. Как итог — сайт и приложение «Лэтуаля» не выдержали и перестали работать.

Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу через несколько минут, — всплывает сообщение при попытке посетить онлайн-магазин. 

В компании уже работают над восстановлением доступа.

Вам будет интересно
Россияне обрушили работу сайта «Лэтуаля» перед 8 марта Лэтуаль, 8 марта
8 марта: куда сходить в Петербурге и Ленобласти?
В Международный женский день в Северной столице и Ленобласти пройдут различные мероприятия. Некоторые из них приурочены к празднику, другие проходят...
06.03.2024 166
Автор