Россияне обрушили работу сайта «Лэтуаля» перед 8 марта

Онлайн-магазин компании по продаже косметики и парфюмерии не выдержал огромного ажиотажа в предпраздничный день.

Россияне за день до Международного женского дня ринусь закупаться подарками близким. Как итог — сайт и приложение «Лэтуаля» не выдержали и перестали работать.

Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу через несколько минут, — всплывает сообщение при попытке посетить онлайн-магазин.

В компании уже работают над восстановлением доступа.