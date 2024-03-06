8 марта: куда сходить в Петербурге и Ленобласти?

В Международный женский день в Северной столице и Ленобласти пройдут различные мероприятия. Некоторые из них приурочены к празднику, другие проходят в плановом режиме. Рассказываем, куда можно попасть 8 марта.

Петербург

Город на Неве предоставляет массу возможностей для активного и культурного отдыха. Эрмитаж и Царское село уже анонсировали бесплатный вход. 8 марта также можно посетить следующие фестивали: породистых животных «ЛапЛандия» в ТРК «Питерлэнд» за 200 рублей, Виртуальной реальности и технологий в ДК имени Сергея Кирова — 590 рублей, «Оттепель чувств» в Ботаническом саду за 700 рублей и бесплатно пройти на фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд» в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

В галерее «Путь» будет доступна психологическая выставка «За гранью страха» 18+ за 800 рублей. Несколько выставок представлено в музее современного искусства «Артмуза», где вход всегда свободный. «Арт-центр Борей» также приглашает гостей на бесплатный просмотр выставленных работ. Это касается и галерей Anna Nova, «Мольберт и Марины Гисич.

На больших экранах в праздничный день можно посмотреть новые фильмы как: «Лёд-3», «Мастер и Маргарита», «Холоп 2», «Воздух», «Командир», «Адам и Ева», «Бременские музыканты», «Одна жизнь», «Нечисть», «Конец славы» и другие. Напомним, что в «Доме кино» на Караванной улице можно провести время за просмотром шедевров советского и мирового кинематографа. Стоимость билетов варьируется от 250 до 400 рублей.

Также в Северной столице пройдут праздничный концерт Uma2rman на большой площадке Vokzal 1853, выступление Сюзанны концертном зале Factory 3 и концерт джазового пианиста Андрея Кондакова в JFC Jazz Club. Полина Гагарина исполнит свои хиты в Ледовом Дворце. В «Космонавте» выступит Владимир Пресняков. Рок-музыкант Артур Беркут даст концерт в клубе Action. Крунер Юрий Охочинский выступит с традиционным музыкальным поздравлением в клубе «Гнездо глухаря». Джазовый вечер запланирован в джаз-клубе Police Station.

Классическую музыку можно будет послушать в Аннекирхе «Музыка из кино на органе», «Лунный свет. Дебюсси, Равель, Сати» в лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе), «Орган при свечах», «Орган TOP10. Величайшие сочинения», в лютеранской церкви Яини Кирик «Музыка среди цветов. Величайшая Классика», в Доме журналиста «Классика при свечах. «Времена года» Вивальди» и другие.

Особой популярностью в последние годы пользуется стендап. Комики повеселят зрителей во Дворце «Олимпия», ресторанах «Квартира 8», Butcher & Banker, Commode, ресто-баре Folks и других площадках.

Что касается спектаклей, то в праздничный день состоится показ «Просто бэби, или Любовь по-французски» во Дворце искусств Ленинградской области, «Взрослые игры» в ДК имени Ленсовета, «Счастье у каждого своё» в ДК «Выборгский»,

пластический спектакль «Сергей Полунин. Красная Шапочка» в БКЗ «Октябрьский» и мюзикл «Графиня де Ла Фер№ в Колизее.

Также в Петербурге проводят большое количество квестов. Среди самых популярных: сверхсложный и нестрашный «Мысли как преступник» 12+ — ZaSov на Новоизмайловском, сложный и страшный «Зов Ктулху»16+ — RazoomGames на Загородном, лёгкий и нестрашный «Гарри и тайная комната» 16+ — Story Show на Виленском и средней сложности, нестрашный «Агент 007: Идеальное ограбление» 12+ — ZaSov на Энгельса.

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Гатчина

8 марта в Театральном зале Гатчинского дворца в 17:00 начнётся концертная программа «Сердце красавицы». Участие в программе примет Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга. Концерт в двух отделениях с антрактом продлится два часа 10 минут.

В музее Гатчины в 15:00 состоится памятный концерт «Минувших дней воспоминанья…», посвященный жителям города Дмитрию и Тамаре Огородновым, известным музыкантам и педагогам. Вход свободный.

В этот день также запланирован 44 Гатчинский лыжный марафон. Он пройдёт с 10:00 до 17:00 в Орловой роще и парке Зверинец. Регистрация на соревнование завершилась 5 марта. Участники смогут проверить свои силы на дистанциях в 10, 30 и 50 км. Жителей и гостей города, кто будет наблюдать за соревнованиями или выйдет на прогулку, просят быть внимательными, так как скорость лыжников очень высокая.

Во время праздника можно посетить:

в гатчинском музее — выставку предметов декоративного-прикладного искусства «Райский сад» и выставку художественной студии «Доброслава» под названием «Люби. Учись. Рисуй»;

в центральной библиотеке имени Пушкина — выставку деревянной скульптуры «Химия творчества» и экспозицию «Живая нить традиций…»;

в Доме художников — выставка «Цветы и лоскуты», где представлены живопись, графика и изделия декоративно-прикладного искусства;

в центральной городской библиотеке имени Куприна — мероприятие, на котором показаны фотоработы Марины Рятте «Моя Гатчина»;

в библиотеке-филиале №1 — выставку акварельных работ Е.Зыковой «Философия чувств».

Выборг

Концерт рок-группы Alex Sigmer ожидает гостей в Zona Bike в 20:00. В рок-клубе «Кочегарка» с 19:00 до 22:00 запланирована концертная шоу-программа, предусматривающая живой вокал, танцы и развлечения. Требуется предварительное бронирование столов. В ресторане «Жасмин» запланирована развлекательная программа «День прекрасной половины мира» на 19:00, 20:00 и 22:00.

В «Святой крепости» 8 марта в 17:00 пройдёт спектакль «Красавец мужчина».

В Галерее «Арт-Холл» на Димитрова доступна выставка «Цветы и города». В обычном режиме будет работать «Эрмитаж-Выборг». Там можно посмотреть выставку «Паруса Эллады».

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Кроме того, в выборгском ТРК «Ребус» можно будет посетить выставку «Инстинкт хищника». Также в торговом центре пройдёт ярмарка Выборгских ремесленников «Весенний букет».

В праздничный день на территории кинотеатра «Выборг Палас» в 11:00 стартует первый международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству».

Что нашли по другим городам Ленобласти?

В Тихвине во Дворце культуры имени Римского-Корсакова в 15:00 состоится праздничная концертная программа «Все цветы и песни вам».

В Кингисеппе в ТРК «Ребус» с 15:00 до 17:00 запланирована программа для детей «8 марта в стиле принцессы». Развлекательные мероприятия для девочек, мама и бабушек подготовлены и в торговом центре «Норд» на Октябрьской, 9. — Также в городском доме культуры в 18:00 начнётся спектакль «Мужей много не бывает».

ГДК в Ивангороде приглашает дам на концерт в 14:00 «Букет из самых нежных роз». Дом Культуры посёлка Кингисеппский организует в 14:00 праздничную программу «Будем вами восхищаться каждое мгновение».

В Волхове на сцене Дома культуры «Железнодорожник» пройдёт традиционный конкурс красоты и таланта «Миссис Волхов-2024: код семьи». Мероприятие начнётся в два часа дня.

В малом зале лужского ДК пройдёт концерт «Весеннее признание». Начало в 15:00.

Праздничная программа «Ты — моя мелодия» предусмотрена в 17:00 и для жителей Тосно во Дворце Культуры.

Культурно-досуговый центр города Сланцы приглашает представительниц прекрасного пола на мероприятие «Два шага до любви» в пять часов вечера.

В Доме культуры Кировска запланированы несколько развлекательных событий: в 12:00 — мастер-класс для детей и в 13:00 — праздничный концерт.

Напоминаем, что в кинотеатрах Ленобласти и Петербурга идут: «Лёд-3», «Мастер и Маргарита», «Холоп 2», «Воздух», «Командир», «Адам и Ева», «Бременские музыканты», «Одна жизнь», «Нечисть», «Конец славы» и другие киноленты.

Ранее мы писали о том, как правильно преподнести подарки представительницам прекрасного пола и о подарках на 8 марта для разных категорий девушек.