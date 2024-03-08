Водитель с семью штрафами выехал под колеса бензовоза в Кировском районе

Автор: Сергей Агутин
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Смертельное ДТП на 135-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо» в Кировском районе произошло 7 марта в 09:50.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По предварительным данным, житель Никольского на Renault Logan выехал на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком, который вез цистерну с топливом, и погиб.

По данным полиции, с 2023 года у 39-летнего погибшего было семь штрафов, в том числе за превышение скорости.

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26.12.2022 3324
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