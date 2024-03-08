Мужчина выбил зуб журналисту во время репортажа о притоне в Петербурге

Житель Дагестана 6 марта подрался с корреспондентом и продюсером петербургского телеканала, которые приехали снимать репортаж о притоне в доме на проспекте Металлистов.

Во время драки мужчина выбил зуб продюсеру телеканала и скинул загадочный сверток из бумаги. Правоохранители нашли его и направили на экспертизу.

Хозяина свертка задержали за мелкое хулиганство и поместили в спецприемник.