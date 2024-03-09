Более 10 тыс. пожаров произошло в России из-за электроприборов с начала года

Автор: Гузель Галимова
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За первые два месяца 2024 года из-за возгорания электроприборов в России произошло 10 176 пожаров, от огня погиб 451 человек.

В МЧС России предупредили, что загорается все, что питается от электричества.

«МЧС России напоминает: работает плита — не оставляй без присмотра; пользуешься электроприборами — следи за их состоянием; искрится чайник — ремонт доверь профессионалу; уходишь из дома или решил поспать — отключай все от сети», — говорится в сообщении.

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Более 10 тыс. пожаров произошло в России из-за электроприборов с начала года электроприборы, Россия, пожар, мчс россии
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