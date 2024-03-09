Россиян предупредили о череде сильных магнитных бурь до конца марта

Сильные магнитные бури весь март не будут давать покоя метеочувствительным людям.

Так, 10 марта ожидается довольно мощная геомагнитная буря. Далее следует ожидать волнений 15 и 16, 21 и 22, 27 и 28 марта. Правда они будут не такие сильные, передает «МК».

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Для многих подобные солнечные всплески оборачиваются днями очень плохого самочувствия – скачками давления, сердцебиением, головными болями, слабостью. Врачи рекомендуют им не загружаться и не переутомляться физически, хорошо высыпаться и правильно питаться.