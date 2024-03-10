В Петербург и Ленобласть придет антициклон из Скандинавии

Периферия воздушной массы начнет оказывать влияние на погоду в регионах уже 10 марта.

Как рассказал синоптик Михаил Леус, на погоду в Петербурге и приграничных с ним районах Ленобласти будет влиять периферия скандинавского антициклона.

Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков <…> В Санкт-Петербурге — +1…+3°. Атмосферное давление выше нормы — 753 и 768 мм рт. ст. соответственно, — поделился прогнозом на 10 марта синоптик.

Подобная погода, к слову, установится и в Москве, поскольку антициклон затронет и столичный регион.