Почти 25% опрошенных россиянок оказались недовольны подарками на 8 марта

Некоторые дамы и вовсе хотят передарить презенты.
По данным исследования университета «Синергия», 22% женщин в России остались недовольны презентами к Международному женскому дню.
Как пишет «Газета.ру», ссылаясь на результаты опроса, большинство назвали причиной недовольства банальную невнимательность и желание мужчин сэкономить на подарках.
16% разочарованных россиянок планируют передарить презенты, а 2% опрошенных дам и вовсе хотят выбросить ненужные подарки. Чаще всего представительницы прекрасного пола жаловались на ненужную бытовую технику, дешевые игрушки и украшения.
Всего в опросе участвовали пять тысяч представительниц прекрасного пола из разных регионов страны.
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