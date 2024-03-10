Почти 25% опрошенных россиянок оказались недовольны подарками на 8 марта

Некоторые дамы и вовсе хотят передарить презенты.

По данным исследования университета «Синергия», 22% женщин в России остались недовольны презентами к Международному женскому дню.

Как пишет «Газета.ру», ссылаясь на результаты опроса, большинство назвали причиной недовольства банальную невнимательность и желание мужчин сэкономить на подарках.

16% разочарованных россиянок планируют передарить презенты, а 2% опрошенных дам и вовсе хотят выбросить ненужные подарки. Чаще всего представительницы прекрасного пола жаловались на ненужную бытовую технику, дешевые игрушки и украшения.

Всего в опросе участвовали пять тысяч представительниц прекрасного пола из разных регионов страны.