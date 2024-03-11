Пожарным и скорым предложили разрешить таранить машины

Автор: Сергей Агутин
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Пожар
Фото: Baltphoto.ru

Депутат Сергей Колунов сообщил RT, что внесет соответствующую инициативу в Думу к началу мая 2024 года.

В соответствии с предложением, машины экстренных служб должны оборудовать силовыми бамперами. Они будут таранить «мягко», с минимальным ущербом для мешающего автомобиля, и защитят от повреждений служебную машину.

Депутат подчеркнул, что такое право можно будет использовать только в случае «крайней необходимости», в отношении неправильно припаркованных транспортных средств.

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