Пожарным и скорым предложили разрешить таранить машины

Депутат Сергей Колунов сообщил RT, что внесет соответствующую инициативу в Думу к началу мая 2024 года.

В соответствии с предложением, машины экстренных служб должны оборудовать силовыми бамперами. Они будут таранить «мягко», с минимальным ущербом для мешающего автомобиля, и защитят от повреждений служебную машину.

Депутат подчеркнул, что такое право можно будет использовать только в случае «крайней необходимости», в отношении неправильно припаркованных транспортных средств.