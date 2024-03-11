Подросток избил охранника магазина и украл товар в Петербурге – видео

Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Просвещения.

Молодой человек пришел в павильон 7 марта и попытался украсть товар. Охранник остановил вора и привел его в служебном помещении. Подросток достал телескопическую дубинку и ударил мужчину по голове.

После этого злоумышленник сбежал с украденным товаром. Пострадавшему понадобилась скорая помощь. Заведено уголовное дело о разбое.