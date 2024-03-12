В Выборгском районе продолжается разработка карьеров

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Взрывные работы продлятся 12 марта до вечера.

В Выборгском районе Ленобласти продолжается разработка карьеров, сообщает пресс-служба администрации. В связи с этим 12 марта раздадутся взрывы. Местных жителей просят сохранять спокойствие, а также призывают не приближаться к объектам.

Взрывные работы продлятся 12 марта до 17 часов вечера.

Вам будет интересно
В Выборгском районе продолжается разработка карьеров карьер, Выборгский район, взрыв
Колесов: до конца недели в Петербурге ожидается теплая, но пасмурная погода
Погода в Петербурге на этой неделе порадует потеплением, но дискомфорта будут добавлять дожди и ветер. Об этом в своем тг-канале...
12.03.2024 28
Автор