В Выборгском районе продолжается разработка карьеров

Взрывные работы продлятся 12 марта до вечера.
В Выборгском районе Ленобласти продолжается разработка карьеров, сообщает пресс-служба администрации. В связи с этим 12 марта раздадутся взрывы. Местных жителей просят сохранять спокойствие, а также призывают не приближаться к объектам.
Взрывные работы продлятся 12 марта до 17 часов вечера.
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