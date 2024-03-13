В зоне СВО погиб педагог и живописец из Петербурга: мужчина ушел на фронт добровольцем

О гибели Александра Федорова сообщили в Союзе художников России.
В зоне СВО при выполнении боевой задачи погиб Александр Федоров, педагог и живописец из Санкт-Петербурга. О трагедии сообщает Союз художников России.
Петербуржец ушел на фронт добровольцем и проходил службу в отряде «Невский».
В феврале этого года работы Федорова, посвященные спецоперации, были представлены на XIV Всероссийской выставке «Россия» в Москве.
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