В зоне СВО погиб педагог и живописец из Петербурга: мужчина ушел на фронт добровольцем

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Союз Художников России

О гибели Александра Федорова сообщили в Союзе художников России.

В зоне СВО при выполнении боевой задачи погиб Александр Федоров, педагог и живописец из Санкт-Петербурга. О трагедии сообщает Союз художников России.

Петербуржец ушел на фронт добровольцем и проходил службу в отряде «Невский».

В феврале этого года работы Федорова, посвященные спецоперации, были представлены на XIV Всероссийской выставке «Россия» в Москве.

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