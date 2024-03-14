Мужчины с азиатским типом лица развратили школьницу во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Всеволожского района 13 марта обратился 38-летний житель Всеволожска. Двое неизвестных совершили развратные действия в отношении его 14-летней дочери.

Мужчины растлили девочку-подростка 12 марта около 16:00 возле гипермаркета на Дороге Жизни. Полицейские разыскивают преступников.

Пострадавшая назвала приметы: на вид по 20 лет, рост 170 сантиметров, азиатский тип лица, темные волосы и глаза.

Вам будет интересно
Мужчины с азиатским типом лица развратили школьницу во Всеволожском районе Всеволожский район
В изнасиловании 6-летней девочки в Тосненском районе подозревают 37-летнего мужчину
В полицию Тосненского района 4 мая около 02:00 обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что в поселке имени Тельмана ее шестилетнюю...
05.05.2023 2249
Автор