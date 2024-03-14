В Кировске построят школу на 1200 мест

Новая школа на 1200 мест появится на Новой улице в Кировске Ленобласти.

Соглашение на проектирование нового образовательного учреждения уже подписано. Ориентировочный срок окончания проектных работ – второе полугодие 2025 год.

«Этот шаг очень важен для всех нас, ведь это поспособствует распределению нагрузки на образовательные учреждения города. Город еще несколько лет назад сформировал и передал для этого земельный участок», — сказала глава администрации МО «Кировск» Ольга Кротова.

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Также современная школа на 600 мест появится в Тихвине.