Женщину-продавца из Кировского района задержали за телефонное мошенничество

Полицейские задержали 34-летнюю жительницу села Шум Кировского района, работающую продавцом в продуктовом магазине. Женщина обманула 88-летнюю жительницу Ломоносова по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

На мобильный телефон пенсионерки 8 марта позвонила неизвестная. Она сообщила, что внук пожилой женщины попал в ДТП и получил серьезные травмы. На лечение требовалась крупная сумма денег.

Пенсионерка передала курьеру 193 тысячи рублей. В тот же день пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Спустя два дня было установлено, что деньги забрал 39-летний житель Кронштадта. Он работал курьером и привез посылку из Ломоносова в Санкт-Петербург, а затем передал ныне задержанной.