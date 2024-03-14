Судимая «ясновидящая» из Ленобласти сняла с пенсионерки порчу за 20 тысяч рублей

В полицию 12 марта обратилась 85-летняя жительница города Пушкин. На бульваре Алексея Толстого к ней подошла неизвестная, предложила снять порчу и напросилась в гости.
Попав в квартиру, «гадалка» уговорила пострадавшую передать ей 20 тысяч рублей. В тот же день сотрудники полиции задержали мошенницу.
Ей оказалась 76-летняя жительница Вырицы Гатчинского района. Женщина судима девять раз за мошенничество и кражи.
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05.02.2021 4184