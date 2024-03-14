Опрос показал, сколько французов выступили против ввода войск на Украину

Большая часть опрошенных жителей Франции считают, что Макрон был не прав, заявив о необходимости ввода войск НАТО на Украину.

Почти 60% опрошенных граждан Франции считают, что президент Эммануэль Макрон был не прав, когда заявил, что на Украину пора вводить войска НАТО. Французы уверены, что стране не стоит вовлекаться в конфликт.

57% процентов французов полагают, что Макрон был неправ, заявив о возможной отправке войск на Украину и призвав союзников к «скачку». Они полагают, что это создает разногласия среди союзников и усугубляет напряжённость между Францией и Россией, — приводит результаты исследования BFMTV.