Депутаты Ленобласти одобрили поправки в Социальный Кодекс в помощь многодетным семьям

Областные депутаты во втором и третьем чтении приняли изменения в статью 1.6 «Социального кодекса Ленинградской области».

Как напомнили в пресс-службе Законодательного собрания Ленобласти, в январе Президент Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетных семей и гарантиях, действующих для них на всей территории страны. Это один из первых важных шагов, сделанных в рамках проведения в России Года семьи. Теперь по всей стране многодетными будут считаться семьи, в которых трое или более детей, а старшему не исполнилось 18 или 23 года (если он обучается по очной форме). Регионам дано право расширять и сам статус, и меры поддержки.

Новый областной законопроект предусматривает сохранение прав многодетных семей на получение мер социальной поддержки в случае гибели (смерти) в ходе СВО совершеннолетнего ребенка (детей) в возрасте от 18 до 23 лет, в связи с наличием которого у семьи возникло право на получение мер социальной поддержки. Согласно законопроекту, это право сохраняется до наступления даты, когда погибшему (умершему) исполнилось бы 23 года. Законопроектом к страшим в многодетной семье детям, погибшим вследствие выполнения задач в ходе специальной военной операции, отнесены граждане из числа военнослужащих ВС РФ, в том числе призванные на службу по мобилизации, и те, кто заключил контракт о пребывании в добровольческом формировании.

Во втором чтении в документ, который внес в областной парламент Губернатор региона, была внесена одна поправка. Она распространяет действующую норму не только на случаи гибели при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, но и на случаи смерти позднее указанного периода вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в ходе проведения СВО.

При этом положения законопроекта не применяются если погибший старший ребенок в семье на момент смерти уже состоял в зарегистрированном в соответствии с законодательством РФ браке.

Депутаты рекомендовали принять документ сразу во втором и третьем чтениях и проголосовали за это решение единогласно.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.