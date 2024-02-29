Послание Федеральному собранию 2024 года: что сказал Путин?

В четверг, 29 февраля, российский лидер Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Обращение посвящено положению в стране и главным направлениям внутренней и внешней политики РФ. Трансляция началась чуть позже полудня и продлилась в течение двух часов и шести минут. Рассказываем о главных аспектах, которые озвучил президент РФ.

Выступление началось со слов Путина, что «Послание Федеральному собранию — это взгляд в будущее». Глава России отметил, «реализовать всё задуманное мы сможем только вместе, задачи большие».

«Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать её на части в своё время. <..> Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — говорил он.

СВО

Президент России считает: «Вековая сплочённость и единство народов России — колоссальная, всепобеждающая сила».

«Это на деле доказали российские солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов.».

Он отметил преданность и сплоченность жителей страны, которые проявились в начале спецоперации.

«Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе. И постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага».

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В ходе выступления Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе спецоперации, сказав: «Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих павших героев».

Говоря про СВО Путин отметил увеличение боевых возможностей.

«Боевые возможности вооружённых сил увеличились многократно, наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают всё новые территории».

В ходе спецоперации эффективно используется гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Также в бою применили «Циркон». На боевом дежурстве стоят комплексы «Авангард», «Пересвет», завершаются испытания подводного беспилотника «Посейдон» и ракеты «Буревестник».

Российский лидер подчеркнул, что не наша страна начала войну в Донбассе, но именно Россия сделает всё, чтобы закончить её, искоренить нацизм. «В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся наши стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 году, все сделано, или завершается работа», – заявил он. Вам будет интересно Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что «не Россия начала войну... 29.02.2024 42 Касательно льгот, в ряде регионов для участников спецоперации будет действовать льготная ипотека под 2%. Также Путин заявил о старте с 1 марта 2024 года специальной кадровой программы «Время героев» для ветеранов СВО, а также солдат и офицеров в частях. Всем военнослужащим, кто сражается на фронте, президент России выразил свою благодарность, отметив, что от их мужества и решимости зависит выполнение всех планов. «Низкий вам поклон, ребята», — сказал он.

Про Запад и НАТО

Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений, отметил президент. При это он «пилит сук, на котором сидит десятилетиями, дискредитируя свои собственные валюты и банковскую систему». Западные страны не воспринимают происходящее на Украине — думают, что это «какие-то мультики».

По информации Путина, доля БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%, а «Большой семёрки» снизится до 27,8%.

«Необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии», — озвучил одно из направлений деятельности.

Также глава РФ уверен, что «без суверенной, сильной России прочный миропорядок невозможен».

Путин назвал вбросом и уловкой обвинения в адрес России о намерениях якобы разместить ядерное оружие в космическом пространстве. Эти действия совершаются для того, чтобы втянуть нашу страну в переговоры на выгодных исключительно для США условиях. Однако президент отметил, что всё, чем пугает весь мир Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия.

Образование

Путин поручил увеличить финансирование международных программ в сфере русского языка и многонациональной культуры в странах СНГ и в мире в целом.

Также глава РФ предложил в нынешнему году запустить новый национальный проект «Молодёжь России».

Кроме того, он объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов, многие из которых были построены ещё в советские годы. Говоря о школах, обозначил, что около 18,5 тысяч российских учреждений общего образования требуют капитального ремонта. В связи с этим до 2030 года регионам помогут полностью решить проблему. В ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят свыше одного трлн рублей.

Разговор зашёл и о поощрении преподавательского труда. Путин предложил с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей, а также ввести дополнительную выплату по пять тысяч рублей для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

По самому учебному процессу мнение следующее — «учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной». Механизм ЕГЭ следует совершенствовать, а одиннадцатиклассникам дать возможность пересдать экзамен по одному из предметов до конца приёмной кампании в университеты. Глава России также потребовал разобраться с проблемой, когда школьная программа и вопросы на экзаменах отличаются.

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Семья

«Одна из самых острых проблем — это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются, в том числе многодетные семьи», — пояснил российский лидер.

Поэтому, по его словам, нужно достичь того, чтобы к 2030 году проблема бедности спустилась ниже 7%, а среди многодетных — вдвое. В связи с этим он объявил о запуске новой национальной программы «Семья». В рамках её он предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года, сохранив основные базовые параметры, и материнского капитала. Призвал увеличить в два раза, а именно до 2,8 тысяч рублей в месяц, налоговый вычет на второго ребёнка и до шести тысяч рублей в месяц — на третьего и каждого последующего. Также предполагается финансовая поддержка регионов, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, — Центральной России и северо-западу. В течение шести лет государство выделит в указанные регионы около 75 млрд рублей для наращивания программ поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года.

В ходе выступления Путин отметил, что в стране значительно уменьшилось употребление алкоголя, в особенности крепкого.

Инициатива «Продолжительная и активная жизнь» должна до 2030 года помочь росту продолжительности жизни.

«К 2030 году средняя продолжительность жизни должна составить не менее 78 лет, в дальнейшем — 80 плюс», — заявил российский лидер.

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Экономика

Россия обогнала все страны так называемой Большой семёрки по темпам экономического развития. Этому способствовал фундаментальный запас прочности, образованный за последние десятилетия.

«Сегодня РФ — крупнейшая экономика в Европе и пятая — в мире», — заявил Владимир Путин.

Президент постановил, что к 2030 году должны увеличиться:

МРОТ почти вдвое — до 35 тысяч рублей;

несырьевой неэнергетический экспорт России на две трети.

производительность труда. Для этого около 40% средних и крупных российских предприятий нужно охватить соответствующими проектами;

объём инвестиций в ключевых отраслях на 70%;

доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутрироссийском рынке в полтора раза.

При этом долю импорта хотят понизить к тому же периоду до 17% ВВП.

Путин объявил о запуске ещё одного нацпроекта под названием «Кадры». Согласно ему, 120 млрд рублей направят на ремонт учебных корпусов колледжей и общежитий, 124 млрд рублей — общежитий вузов и университетов и 400 млрд рублей на строительство не менее 40 новых студенческих городков. По словам главы РФ, нехватка кадров является одним из рисков для экономики страны.

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В планах РФ войти к 2030-му в число 25 стран-лидеров по количеству промышленных роботов и уделить особое внимание отечественному бизнесу.

«Никому не позволено обижать бизнес, призвание власти — помогать», — обозначил президент.

Владимир Владимирович поручил разрешить некрупном предпринимателям оформлять кредитные каникулы сроком до полугода раз в пять лет без ухудшения кредитной истории. Кроме того, высказал предложение со следующего года полностью перейти на риск-ориентированный подход в проверках бизнеса и отказаться от временных мораториев. Он отметил, что там, где риски отсутствуют, следует применять профилактические меры для минимизирования числа проверок.

По данным главы государства, в 2023-м в стране зарегистрировали 1,2 млн новых компаний в области малого и среднего бизнеса. Показатель стал самым высоким за последние пять лет.

В рамках обсуждения экономической составляющий, Путин объявил о запуске нового нацпроекта — «Экономика данных», утвердил обновлённую Стратегию развития искусственного интеллекта и поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Возвращенные в бюджет средства появится возможность направлять на развитие субъектов. Особое внимание планируют уделить модернизации налоговой системы, зафиксировав её в новом виде.

На «Экономику данных» направят примерно 700 млрд рублей. В рамках нацпроекта планируется:

увеличение мощности отечественных суперкомпьютеров в 10 раз;

предложение конкретных видов поддержки компаний и стартапов, производящих оборудование для хранения и обработки данных и создают ПО;

распространение использования цифровых систем в больших городах и отдалённых населённых пунктах.

Кроме того, будут повышены зарплаты специалистам, кто трудится в лесном хозяйстве, сферах метеорологии и охраны окружающей среды.

Также планируется запуск новой программы по расселению из аварийного жилья.

Транспорт

Президент в ходе выступления обозначил несколько пунктов по развитию транспортной системы России. Во-первых, к 2030 году интенсивность авиасообщения в РФ должна вырасти в полтора раза по отношению к прошлому году. Планируется модернизация инфраструктуры примерно 75 аэропортов. На эти цели будет выделено от 250 млрд рублей из бюджета.

Во-вторых, на территории страны появится новая трасса Джубга-Сочи, которая сократит время в пути от автодороги М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза, а именно — до полутора часов.

«В своё время мы, извините за моветон, зевнули немножко», — озвучил российский лидер, говоря о запуске третьего этапа расширения Восточного полигона железных дорог БАМа и Транссиба.

К этому он добавил, что до 2030 года их пропускная способность повысится со 173 до 210 млн тонн в год.

«Мы одна большая семья, мы вместе — и потому сделаем всё так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России», — завершил своё выступление Владимир Путин.

Напомним, что Послание Путина Федеральному собранию транслировали в кинотеатрах.