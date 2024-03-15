Александр Дрозденко проверил работу УИК № 983 в Янино-1

Работу УИК № 983 в Янинском центре образования проверил губернатор Ленинградской области. Александр Дрозденко отметил высокую явку и хорошее настроение у присутствующих.

«Вам главное пережить эти три дня. Спокойно, без эксцессов и, конечно, с хорошей явкой», – обратился Александр Дрозденко к членам избирательной комиссии

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский также показал губернатору информационные стенды, созданные ребятами из Мультицентра и установленные на всех избирательных участках.

В Ленинградской области открылись 1012 избирательных участков. Узнать свой избирательный участок можно на Госуслугах, портале ЦИК и по бесплатному телефону 8 800 200-00-20.