Синоптик рассказал, когда в Ленобласть и Петербург вернется тепло

Ночные заморозки, установившиеся в Петербурге и приграничных районах Ленобласти, задержатся ненадолго.

Похолодание, фиксируемое в Петербурге и Ленобласти особенно ночью, будет недолгим, пообещал синоптик Александр Колесов. Уже на этой неделе столбики термометров должны показать плюсовые значения и в темное время суток.

Холодная погода установилась, но продержится недолго. Пару ночей с отрицательными значениями температуры, а потом и ночью положительная температура снова будет. Дневной прогрев тоже становится всё заметнее с каждым днем недели, — поделился синоптик в своем Телеграм-канале.