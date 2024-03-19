Жестоким избиением закончился конфликт возле кафе в Кировске

Возле кафе на Краснофлотской улице в Кировске подрались двое мужчин. В ходе конфликта 22-летний житель поселка Мга жестоко избил оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомами, переломами и ушибами. Нападавшего задержали на месте происшествия.

Заведено уголовное дело.