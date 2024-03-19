Жестоким избиением закончился конфликт возле кафе в Кировске

Возле кафе на Краснофлотской улице в Кировске подрались двое мужчин. В ходе конфликта 22-летний житель поселка Мга жестоко избил оппонента.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомами, переломами и ушибами. Нападавшего задержали на месте происшествия.
Заведено уголовное дело.
Вам будет интересно
В полицию Ломоносовского района 8 декабря около 19:00 сообщили о госпитализации 34-летнего жителя Санкт-Петербурга. В больницу его привезли с ножевым...
09.12.2023 2103