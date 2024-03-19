МВД показало тайник с 1,6 млрд рублей, которые похитили из сейфов в банке Петербурга

Навыкам злоумышленника удивились даже правоохранители.
МВД РФ публикует кадры из московской квартиры, где уроженец Сочи складировал похищенные в одном из банков Петербурга деньги и драгоценности. Несметные богатства злоумышленнику удалось вынести из хранилища «с использованием современных технологий». Каких именно — правоохранители не уточняют.
По словам предполагаемого исполнителя кражи, заказчиками преступления стали его знакомые, которые предоставили ему всю необходимую информацию для проникновения в депозитарий и вскрытия ячеек, — передает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Перехватили злоумышленника в аэропорту Сочи. Вероятно, мужчина пытался скрыться в республике Молдавия, гражданином которой является задержанный.
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