В Кремле отреагировали на условия МОК для допуска россиян к Олимпиаде в Париже

Нейтральный статус спортсменов — разрушение самой «идеи олимпизма», заявил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска россиян к Олимпиаде в Париже возмутительны.
Негативно воспринимаем, это разрушение идеи олимпизма. Это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Это противоречит всей идеологии олимпийского движения, не красит МОК, — прокомментировал Песков условие МОК, что россияне будут выступать в нейтральном статусе.
Впрочем, есть и позитивный момент, добавил пресс-секретарь президента. А именно — что спортсменам из России не придется подписывать дополнительные документы.
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