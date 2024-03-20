В Кремле отреагировали на условия МОК для допуска россиян к Олимпиаде в Париже

Нейтральный статус спортсменов — разрушение самой «идеи олимпизма», заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска россиян к Олимпиаде в Париже возмутительны.

Негативно воспринимаем, это разрушение идеи олимпизма. Это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Это противоречит всей идеологии олимпийского движения, не красит МОК, — прокомментировал Песков условие МОК, что россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Впрочем, есть и позитивный момент, добавил пресс-секретарь президента. А именно — что спортсменам из России не придется подписывать дополнительные документы.