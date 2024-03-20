Жителям Ленобласти напомнили о возможности записать ребенка в первый класс на «Госуслугах»

Сделать это очень просто.

Жители Ленинградской области, чьи дети пойдут в первый класс, могут заранее заполнить черновик заявления на зачисление в школу через портал «Госуслуг».

Для этого нужно зайти в личный кабинет и выбрать соответствующую услугу. Большая часть полей в заявлении заполнится автоматически, останется лишь указать желаемую школу, льготы и другие параметры. Готовый черновик сохранится в личном кабинете. Решение о зачислении родители получат в течение 3 рабочих дней после окончания приема заявок.

В прошлом году более половины заявлений в первые классы региона были поданы именно через «Госуслуги».

Напомним, что с 1 апреля по 30 июня заявления принимаются от льготников и тех, кто живет на закреплённой за школой территории. С 6 июля по 5 сентября родители могут подать заявление в другую школу, если в них есть свободные места.