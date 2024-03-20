На 11 федеральных трассах Ленобласти 21 марта будет ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 16 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

— км 68 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— г.Тосно км 9,10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

— км 671 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 35- км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 110,130,148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

-км 17-18+200 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, ремонт СБО после ДТП.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой

— подъезд к МТП «Усть-Луга» км 0-3 (Лужицы) ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

— км 61 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 166-167 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, км 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 9-16 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— транспортная развязка км 27 съезд № 9 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

— км 23+700 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

— км 2-145 ограничения скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

— км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

— км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 38-42 ограничение скорости движения на Псков с 09:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы,

— км 44-54 ограничение скорости движения на Псков с 09:00 до 17:00, мойка ШЗЭ.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

-км-0, км-3+500 (Лужицы) ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.