Сотрудник котельной отгрыз ухо коллеги в Луге. Ранее он пытался сделать это с другим

В межрайонную больницу Луги 19 марта обратился 55-летний местный житель. У пострадавшего диагностировали травматическую ампутацию левой ушной раковины.

Установлено, что в тот же день около 15:00 в помещении Лужской котельной, где мужчина работает оператором, он поссорился с коллегой. В ходе ссоры оппонент попытался отгрызть ему ухо.

По словам пострадавшего, в 2022 году этот же мужчина пытался оторвать ухо еще одному коллеге. Обстоятельства происшествия устанавливаются.