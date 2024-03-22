Врачи Выборгской больницы вылечили мужчину с травмой позвоночника

Скорая помощь доставила в приемный покой Выборгской больницы 36-летнего мужчину, упавшего с двухметровой лестницы. Его беспокоили жгучие боли в месте ушиба.

У пациента диагностировали переломы двух поясничных позвонков и направили на операцию. Без лечения травмы могли привести к повреждению спинного мозга и выходящих из него нервных корешков. Это грозило развитием параличей и нарушением функций тазовых органов.

В ходе операции на уровне поясничных позвонков L1-L2-L4 врачи установили систему транспедикулярной фиксации – единую металлоконструкцию с высокопрочными винтами из титанового сплава. После нее пациент может делать МРТ, физиотерапию, вести обычный образ жизни и даже заниматься спортом.

Такой метод сохраняет функциональность позвоночника и достаточно безопасен, поскольку винт полностью погружен в костную ткань. Но проведение операции возможно только опытными врачами высокой квалификации с использованием современного оборудования.

Уже на следующий день 36-летний мужчина смог стоять и опираться на всю ступню. Через три дня он передвигался самостоятельно. На десятый день пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.