В ЛОКБ успешно пересадили печень молодой пациентке

В Ленинградской областной клинической больнице успешно пересадили печень 27-летней девушке с аутоиммунным заболеванием. Операция длилась восемь часов. В ней участвовали хирурги, онкологи, анестезиологи и трансфузиологи.
Девушка с 2016 года страдала от аутоимунного заболевания, у нее развилась тяжелая печеночная недостаточность. Консервативная терапия стала неэффективной. Специалисты ЛОКБ решили провести трансплантацию печени.
Послеоперационный период протекал гладко. На момент подготовки публикации пациентка готовится к выписке. В дальнейшем она будет находится под постоянным контролем.
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23.03.2022 2477