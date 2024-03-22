В ЛОКБ успешно пересадили печень молодой пациентке

Автор: Сергей Агутин
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Хирурги
Фото: Baltphoto.ru

В Ленинградской областной клинической больнице успешно пересадили печень 27-летней девушке с аутоиммунным заболеванием. Операция длилась восемь часов. В ней участвовали хирурги, онкологи, анестезиологи и трансфузиологи.

Девушка с 2016 года страдала от аутоимунного заболевания, у нее развилась тяжелая печеночная недостаточность. Консервативная терапия стала неэффективной. Специалисты ЛОКБ решили провести трансплантацию печени.

Послеоперационный период протекал гладко. На момент подготовки публикации пациентка готовится к выписке. В дальнейшем она будет находится под постоянным контролем.

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23.03.2022 2477
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