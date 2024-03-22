У парка в Петербурге, где подростки до смерти избили мужчину, появился стихийный мемориал

Автор: Анастасия Щербакова
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Неравнодушные люди оставили на входе в парк цветы и памятную табличку.

На входе в парк Сан-Галли в Петербурге люди оставляют гвоздики и церковные свечи в память о мужчине, погибшем от зверств трех подростков. Несовершеннолетние забили местного жителя до смерти 19 марта. Также у стихийного мемориала появилась табличка с надписью «Невинно убиенному», передает «Фонтанка».

Двое из трех подростков, совершивших тяжкое преступление, сейчас находятся под стражей. В отношении несовершеннолетних возбуждены два уголовных дела.

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20.03.2024 153
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