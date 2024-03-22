Крупнейшие маркетплейсы скоро начнут работать на новых территориях России

Автор: Анастасия Щербакова
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В частности, запустить бизнес в ДНР и ЛНР планируют Ozon и Wildberries.

Крупнейшие маркетплейсы России Ozon и Wildberries в ближайшем будущем намерены начать работать в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом 22 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, компании уже отправили запросы на предоставление помещений.

Рассчитываем на это в самое ближайшее время, запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идет проработка технической составляющей, — цитирует Пушилина ТАСС.
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