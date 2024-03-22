Ленобласть отменяет все развлекательные мероприятия

Об этом объявил губернатор региона.
Ленинградская область отменяет все развлекательные мероприятия после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». О таком решении в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В связи с трагедией в Подмосковье Ленобласть отменяет проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения, — сказал он.
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Соответствующее поручение дал глава региона. В Ленинградской области вводится режим повышенной готовности. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
22.03.2024 14