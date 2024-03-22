Ленобласть отменяет все развлекательные мероприятия

Об этом объявил губернатор региона.

Ленинградская область отменяет все развлекательные мероприятия после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». О таком решении в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В связи с трагедией в Подмосковье Ленобласть отменяет проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения, — сказал он.