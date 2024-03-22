Среди пострадавших в теракте в Подмосковье есть дети

Об этом сообщает омбудсмен Москвы.
В результате нападения вооруженных боевиков на ТЦ «Крокус Сити Холл» в Москве пострадали дети. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская.
Количество пострадавших детей не уточняется.
Страшная трагедия. Пострадали дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Не может быть никакой пощады террористам, напавшим на мирных людей. Сил и мужества всем нам, — пишет омбудсмен в своем Телеграм-канале.
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