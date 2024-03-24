Количество жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек

Среди них трое детей.

Жертвами чудовищного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стали 137 человек, среди которых трое детей. Всего на данный момент опознаны 62 человека, сообщает Следственный комитет РФ.

По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы, — передает ведомство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о сборе пожертвований для семей погибших и пострадавших в теракте.