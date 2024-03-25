В Тихвин из Белгородской области прибыли 25 детей

В Ленинградскую область из Белгородской прибыли 25 детей в сопровождении родителей.
Их разместили в пансионате «Царицыно озеро» в Тихвинском районе.
Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил о готовности Ленобласти принять детей, которые будут эвакуированы из Белгородской области. Всего 47 регион планирует принять 200 юных белгородцев, а Петербург – до 800.
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20.03.2024 137