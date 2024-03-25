МЧС России опубликовало новые кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле»

Специалисты продолжают разбор завалов на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. МЧС России опубликовало новые кадры.
Спасатели уже разобрали более 645 кубометров.
Видео: МЧС России
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, поисковая операция в «Крокус Сити Холле» продлена до 17:00 26 марта.
Напомним, в результате теракта, по последним данным, погибли 137 человек, из них трое детей. Пострадали 182 человека. Все четверо исполнителей теракта арестованы.
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