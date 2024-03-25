Небольшие осадки и до -8°C ночью – погода в Ленобласти на 26 марта

Во вторник, 26 марта, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие, на западе местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман.

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Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°C, при прояснениях местами -6…-8°C, днем +2…+7°C, на юге местами до +10°C. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.